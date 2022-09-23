Всемирный день туризма москвичи смогут отметить на ВДНХ с 24 по 27 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На ВДНХ организуют с 24 по 27 сентября тематические мероприятия, посвященные Всемирному дню туризма. Об этом сообщает сайт выставки.

Для гостей ВДНХ создадут множество туристических площадок с экспозициями и программами. Например, Музей славянской письменности "Слово" в эти дни в 16:00 организует экскурсии "Путешествие в "Слово". Гости смогут узнать историю павильона № 58 "Земледелие", им расскажут интересные факты о ВДНХ, а также прошлом, настоящем и будущем кириллицы. Посетить все встречи можно только по предварительной регистрации.

Для любителей космоса в центре "Космонавтика и авиация" организуют тематический тур "Жизнь на орбите". Экскурсии проведут в 13:00, 15:00 и 17:00. Посетителям расскажут о космических экспедициях, болезнях, которые могут возникнуть у специалистов, питании астронавтов и многом другом. Посетить мероприятия можно также по регистрации.

В Музее кино 24 сентября в 13:00 проведут показ сборника советских мультфильмов "Смех и горе у Бела моря" режиссера Леонида Носырева.

Ранее сообщалось, что на автодроме Moscow Raceway 24 сентября пройдет финал главных соревнований гоночных суперкаров по шоссейно-кольцевым автогонкам "GT Cup. Гран-при Москвы". GT Cup – это турнир, состоящий из пяти этапов в формате Гран-при. Он проходит на лучших автодромах страны, а участвуют в нем только автомобили Porsche.