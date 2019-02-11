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11 февраля, 09:00

В "Москино" покажут фильмы с Олегом Янковским

досуг

11 февраля, 09:00

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Фото: depositphotos/artemfurman

В кинотеатрах сети "Москино" с 22 по 24 февраля пройдет ретроспектива фильмов с участием Олега Янковского. Показы приурочены к 75-летию со дня рождения артиста, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В программу войдут шесть кинолент – "Обратная связь", "Крейцерова соната", "Премия", "Убить дракона", "Зеркало", "Слово для защиты".

Фильмы покажут в кинотеатрах "Полет", "Сатурн", "Вымпел", "Молодежный", "Тула", "Факел" и "Юность". Полное расписание показов доступно на сайте "Москино". Вход на все сеансы свободный, предварительная регистрация не требуется.

Олег Янковский родился 23 февраля в 1944 году в Джезказгане. Дебютными ролями в кино стали роль Генриха Шварцкопфа в картине Владимира Басова "Щит и меч" и роль красноармейца Некрасова в фильме "Служили два товарища" Евгения Карелова. В 1973 году актер был зачислен в труппу Московского государственного театра имени Ленинского Комсомола ("Ленком") и стал одной из ярчайших звезд театра под руководством режиссера Марка Захарова.

Олег Янковский снялся более чем в восьмидесяти фильмах. Скончался 20 мая 2009 года.

Фото: Олег Янковский в фильме "Крейцерова соната"

Ранее стало известно, что фильмы с участием Ирины Муравьевой бесплатно покажут в сети кинотеатров "Москино". Акция приурочена к 70-летию актрисы. До 11 февраля на больших экранах покажут "Карнавал", "Москва слезам не верит", "Самая обаятельная и привлекательная", а также менее известную широкой публике картину "Хочу быть министром".

До 14 февраля бесплатно также показывают фильмы о войне ("Двадцать дней без войны", "Горячий снег" и "Возмездие"). Картины посвящены двум памятным датам: победе в Сталинградской битве и Дню памяти воинов-интернационалистов.

досуг

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