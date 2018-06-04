Пешеходные переходы в России хотят приподнять над землей

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Приподнятые над землей пешеходные переходы могут появиться в России. Внешне они будут напоминать лежачие полицейские. Использовать их планируют рядом с подъездами жилых домов и детскими площадками.

Как рассказал глава проектно-технического комитета "Удобная дорога" при Росстандарте Александр Шумский, до конца 2018 года планируется завершить создание ПНСТ под рабочим названием "Типовые схемы организации движения во дворах". Он рекомендует рядом с жилыми домами делать пешеходные переходы на искусственных неровностях, сообщает газета "Известия". В итоге зебру могут приподнять над землей на 10 сантиметров, что автоматически заставит водителей тормозить около перехода.

Кроме того, новый стандарт рекомендует сузить полосу для движения во дворах до трех метров в тех местах, где это возможно. Это исключит возможность обгона и снизит вероятность ДТП, считает Александр Шумский.

Как пояснили в Росстандарте, новый ПНСТ должен повысить безопасность движения. Его разработка предусмотрена программой национальной стандартизации на 2018 год. Утвердить документ планируется в 2019 году.

Отмечается также, что документ еще не поступал на рассмотрение в Минтранс России.

Использование приподнятых переходов допускает в жилых зонах и у детских учреждений ГОСТ "Искусственные неровности" (ИН), но там не прописана конкретная рекомендация по размещению таких зебр. В документе также отмечается, что ширина перехода должна быть не меньше четырех метров.

Ранее сообщалось, что ГИБДД начала подготовку стратегии безопасности дорожного движения, которая предполагает достижения нулевой смертности на дорогах к 2030 году. Одним из новшеств, предложенных инспекцией, стали временные права для водителей-новичков. Заменять их на постоянные предлагается в том случае, если автовладелец не допускает грубых нарушений ПДД.

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