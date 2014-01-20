Читатель Никита сообщил M24.ru, что сегодня, 20 января, в Москве прошли крещенские купания диггеров.

Он добавил, что каждый год диггеры производят свой так называемый обряд крещения в подземной реке Неглинная, под Боровицким холмом.

"Чистая вода откачивается под огромным напором с большой глубины, из водоотливной системы действующего бункера, расположенного под развалинами гостиницы "Россия", ее температура около 10 градусов", - уточнил Никита.

Мероприятие собрало под землей около 35 человек. После чего диггеры устроили в подземелье небольшой пикник.

