Почти 47 тысяч заявлений на льготные путевки для детей подали москвичи в ноябре

Фото: ТАСС/Михаил Почуев
Почти 47 тысяч заявлений на льготные путевки для детей подали москвичи за четыре недели заявочной кампании, которая началась 2 ноября 2017 года. Об этом сообщили в пресс-службе ГАУК "Мосгортур".
"Первый этап заявочной кампании продлится еще 10 дней. За четвертую неделю заявочной кампании количество заявлений увеличилось на 9,4 процента", − говорится в сообщении.
Отмечается, что самыми популярными направлениями стали Черноморское и Азовское побережье, Московская область и Кавказские Минеральные воды.
Путевки в загородные лагеря и базы отдыха для московских детей 13 льготных категорий оплачиваются правительством Москвы.
Ранее сообщалось, что заявки на льготные путевки принимаются в разделе "Услуги" на официальном портале мэра и правительства Москвы. По просьбе родителей для летней оздоровительной кампании 2018 года было увеличено время на подачу заявления с двух недель до пяти, рассказал директор Мосгортура Василий Овчинников.
За счет средств городского бюджета отдохнуть смогут около 50 тысяч человек. Путевки доступны ребятам, относящимся к одной из 13 льготных категорий. Это дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: