Почти 47 тысяч заявлений на льготные путевки для детей подали москвичи в ноябре

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Почти 47 тысяч заявлений на льготные путевки для детей подали москвичи за четыре недели заявочной кампании, которая началась 2 ноября 2017 года. Об этом сообщили в пресс-службе ГАУК "Мосгортур".

"Первый этап заявочной кампании продлится еще 10 дней. За четвертую неделю заявочной кампании количество заявлений увеличилось на 9,4 процента", − говорится в сообщении.

Отмечается, что самыми популярными направлениями стали Черноморское и Азовское побережье, Московская область и Кавказские Минеральные воды.

Путевки в загородные лагеря и базы отдыха для московских детей 13 льготных категорий оплачиваются правительством Москвы.

Ранее сообщалось, что заявки на льготные путевки принимаются в разделе "Услуги" на официальном портале мэра и правительства Москвы. По просьбе родителей для летней оздоровительной кампании 2018 года было увеличено время на подачу заявления с двух недель до пяти, рассказал директор Мосгортура Василий Овчинников.

За счет средств городского бюджета отдохнуть смогут около 50 тысяч человек. Путевки доступны ребятам, относящимся к одной из 13 льготных категорий. Это дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.