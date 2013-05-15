Дерево упало на ребенка на юго-западе Москвы

На улице Ремизова на ребенка упало дерево. Мальчик 9 лет был госпитализирован с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

Инцидент произошел около 16.00 возле дома номер 7, передает РИА Новости.

Это уже второй подобный инцидент на этой неделе. Напомним, накануне двое детей пострадали при падении дерева на севере Москвы.

Инцидент произошел на Ленинградском проспекте в районе дома 74, где на детскую площадку упал старый тополь.

В результате трехлетние мальчик и девочка были госпитализированы с ушибами спины и головы.