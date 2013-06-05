Возле церкви в районе Ивановское обосновались цыгане

Цыгане и алкоголики, обосновавшиеся возле церкви на улице Сталеваров в Восточном административном округе, вызывают обеспокоенность местных жителей.

"По воскресеньям и церковным праздникам постоянно ходят цыгане и пристают", - сообщает москвичка Лена Иванова, проживающая на улице Сталеваров.

Кроме того, жительница обеспокоена тем, что возле церкви постоянно сидят попрошайки, многие из которых похожи на алкоголиков.

Напомним, что по адресу улица Сталеваров, дом 6 находится храм Рождества Иоанна Предтечи в Ивановском.

