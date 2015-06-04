Ярмарка вакансий для жителей ЮЗАО пройдет 10 июня

Окружная ярмарка вакансий пройдет 10 июня в Юго-Западном округе Москвы по адресу: улица Профсоюзная, дом 61 (ГБУК города Москвы "Центр культуры и искусств "Меридиан").

С 11.00 до 15.00 здесь можно будет встретиться с работодателями, познакомиться с городским банком вакансий и пройти профориентационное тестирование. Всех желающих на ярмарке проконсультируют юристы, психологи и другие специалисты центра занятости населения. Они ответят на вопросы о профессиональном обучении, участии в общественных работах, организации предпринимательской деятельности, технологии поиска работы.

Для участия в ярмарке вакансий приглашены работодатели, осуществляющие различные виды экономической деятельности.

Услуги службы занятости предоставляются бесплатно.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8 (495) 938-00-37, 8 (495) 938-25-28.