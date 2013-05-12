В полицию сообщили о бомбе в торговом центре на юго-востоке Москвы

Сотрудники столичной полиции проверяют анонимное сообщение о бомбе, заложенной в торговом центре на юго-востоке Москвы по адресу Люблинская улица, дом 153. Посетителей торгового центра эвакуируют. Похожие сообщения уже поступали в МВД в пятницу и субботу, 10 и 11 мая.

В настоящий момент полицейские с собаками проверяют зданние и пытаются установить личность обратившегося, сообщили "РИА-Новости" в ГУ МВД России по Москве.

Напомним, в субботу, 11 мая, из-за ложной угрозы взрыва были эвакуированы посетители и персонал торгового центра, расположенного по адресу улица Люблинская, дом 169. Днем ранее, в пятницу, стражи порядка вывели около 200 человек из ТЦ "Марьинский пассаж".