01 марта 2013, 18:08Спорт
В клубе "Норд Холл" пройдет турнир по смешанным единоборствам
2 марта в клубе "Норд Холл" пройдет турнир по смешанным единоборствам Octagon Fight. В мероприятии примут участие одни из лучших бойцов России и зарубежья.
В разогревочных боях примут участие начинающие профессиональные бойцы, а затем настанет черед признанных мастеров.
В программу также входят выступления артистов и показательные поединки бойцов спецназа.
Турнир проводится в клетке по правилам Mix Fight.
Начало - в 20.00.