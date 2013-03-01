2 марта в клубе "Норд Холл" пройдет турнир по смешанным единоборствам Octagon Fight. В мероприятии примут участие одни из лучших бойцов России и зарубежья.

В разогревочных боях примут участие начинающие профессиональные бойцы, а затем настанет черед признанных мастеров.

В программу также входят выступления артистов и показательные поединки бойцов спецназа.

Турнир проводится в клетке по правилам Mix Fight.

Начало - в 20.00.