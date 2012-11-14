Московская биржа приостановила торги иностранной валютой

Московская биржа с 15.58 на час приостановила торги иностранной валютой на единой торговой сессии (ЕТС).

Как сообщается на сайте биржи, торги приостановлены в связи с возникновением нештатной ситуации.

"Объявлен технический перерыв в торгах. Продолжительность технического перерыва составит не менее 60 мин.", - отмечается в сообщении. Позднее было сказано о том, что технический перерыв продлевается до 18.00.

"О возобновлении торгов будет сообщено дополнительно. Приносим извинения за предоставленные неудобства", - говорится в пресс-релизе.