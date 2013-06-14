Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 июня 2013, 17:15

Экономика

Первая конференция по социальным инновациям пройдет в Москве в октябре

Международная конференция "Социальные инновации", посвященная вопросам поддержки и развития социального предпринимательства, впервые пройдет в октябре в Москве.

По мнению организаторов, форум должен дать толчок развитию в России социально направленного бизнеса. В конференции примут участие более 200 человек: представители бизнеса, федеральной и региональной власти, зарубежные гости, передает ИТАР-ТАСС.

По итогам мероприятия планируется создать постоянно действующую экспертную площадку, которая займется изучением идей в сфере социального бизнеса, так как понятие "социальное предпринимательство" на сегодняшний день в российском законодательстве отсутствует.

бизнес конференции

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика