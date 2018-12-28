Мавзолей и некрополь у Кремлевской стены закроют 1 января

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Мавзолей и некрополь у Кремлевской стены будут закрыты для посетителей 1 января 2019 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу охраны.

Кроме того, с 29 декабря по 3 января меняется движение в центре Москвы из-за фестиваля "Путешествие в Рождество". Тверская станет полностью пешеходной, будут закрыты для движения автомобилей Моховая улица и Охотный ряд. Также ограничения затронут Театральный проезд, участки Большого и Малого Гнездниковских переулков, а также Леонтьевский, Козицкий, Глинищевский, Вознесенский, Брюсов, Газетный и Никитский переулки.