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Москва 24

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Безопасность

26 июля 2018, 16:33

Госдума отказалась запрещать продажу пиротехники 31 декабря и 1 января

безопасность

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Госдума отклонила законопроект, запрещающий продажу пиротехники с 31 декабря по 1 января. Документ был предложен в качестве дополнительной меры безопасности во время праздников.

"Запретить продажу пиротехнических изделий с первого по третий классы в период с 31 декабря до 1 января включительно. В случае нарушения на физическое или юридическое лицо накладывается административный штраф", – отмечается в пояснительной записке.

Нарушение нормы физлицами документ предлагал наказывать штрафом от 300 до тысячи рублей, должностным лицам пришлось бы заплатить от тысячи до трех тысяч рублей, наказание для юрлиц составило бы четыре-пять тысяч рублей, сообщает Агентство "Москва".

В столице качество пиротехники в магазинах проверяют перед каждым празднованием Нового года. Для запуска фейерверков в городе выделяют специальные площадки, где дежурят спасатели и скорая помощь.

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