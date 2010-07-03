Безопасность на матче ЦСКА – "Анжи" обеспечат около 1,4 тысячи человек

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Порядок на матче чемпионата России по футболу, который 24 апреля состоится на стадионе "ВЭБ Арена", обеспечат около 1,4 тысячи человек. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичный департамент региональной безопасности и противодействия коррупции.

За безопасность будут отвечать 800 полицейских и росгвардейцев. В этом им помогут 600 работников частных охранных предприятий и контрольно-распорядительных служб.

Московский ЦСКА и махачкалинский "Анжи" встретятся в рамках 25-го тура чемпионата России по футболу. Ранее сообщалось, что в день проведения матча изменятся маршруты двух городских автобусов.