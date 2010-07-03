Маршруты автобусов изменятся 24 апреля из-за матча на "ВЭБ-Арене"

Маршруты двух автобусов изменятся в среду, 24 апреля, из-за футбольного матча, который пройдет на стадионе "ВЭБ-Арена". Об этом сообщает пресс-служба Мосгортранса.
Изменения в районе "ВЭБ Арены" будут действовать до окончания игры. В частности, с 17:00 24 апреля автобусы № 175 будут ходить от станции метро "Сокол" до Песчаной площади. Кроме того, автобусы № 818 будут курсировать от метро "Динамо" до Дворца спорта "Мегаспорт" и от Силикатного завода до Песчаной площади.
В среду на стадионе "ВЭБ Арена" состоится матч чемпионата России по футболу между ЦСКА и "Анжи".
Ранее сообщалось, что режим работы автобусов изменится в девяти округах столицы 27 и 28 апреля, 4, 5, 7 и 9 мая, а также 16 июня. Так, с 27 по 4 мая автобус-экспресс "Э", который следует до станции метро "Кузьминки", будет останавливаться у Кузьминского кладбища. В эти дни также можно будет добраться до Востряковского кладбища на экспрессе, который будет курсировать от станции метро "Озерная" до "Юго-Западной".
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