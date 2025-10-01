Музыка с пением птиц прозвучит во время проверки системы оповещения в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Жители и гости Москвы услышат музыкальное сопровождение с пением птиц в ходе проверки системы оповещения в столице, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города.

Уточняется, что комплексная проверка систем оповещения населения пройдет в Москве в 10:45. Длительность сигнала составит 30 секунд. При этом звуковой сигнал прозвучит не во всех частях города, так как в проверке задействуют не все устройства оповещения.

"В рамках комплексного подхода к обеспечению безопасности граждан столичного мегаполиса подобные учения для Московского региона являются регулярной практикой", – указал представитель пресс-службы департамента.

Поэтому жители в течение года могут неоднократно услышать музыкальную дорожку в различных местах города. В пресс-службе добавили, что специальные проверки позволяют не только оценить работоспособность средств оповещения, но и проверить готовность сотрудников, которые отвечают за запуск этих средств.

Системы оповещения населения проверят не только в Москве, но и по всей России. В среду, 1 октября, включат сирены и громкоговорители, а эфир общедоступных телеканалов и радиоканалов будет временно замещен информационным сообщением. Информация о проверке будет доступна и в мобильном приложении "МЧС России".

Услышав звук сирены, человек должен сохранять спокойствие и не паниковать. Ему следует включить любой телеканал или радиостанцию, а затем прослушать сообщение, уточняли в МЧС.

