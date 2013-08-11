Три россиянки вышли в полуфинал бега на 1500 метров

Сразу три россиянки - Екатерина Шармина, Светлана Подосенова и Елена Коробкина - преодолели квалификацию в беге на 1500 метров. Девушкам предстоит выступить в полуфинале чемпионата мира.

Победительницей соревнований предварительного этапа стала бегунья из Эфиопии Гензебе Дибаба, пробежавшая дистанцию за 4 минуты, 6,78 секунды.

Лучший результат у россиянок показала Шармина, которая стала пятой со временем 4 минуты 7,17 секунды.

Полуфиналы пройдут 13 августа в 20.40.