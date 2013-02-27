В столице впервые пройдет автопробег "АвтоЛеди Весна-2013"

Фото: 2do2go.ru

Интерактивная афиша интересных событий 2do2go.ru в преддверии празднования Международного женского дня советует посетить уникальный автопробег "АвтоЛеди Весна-2013".

В мероприятии, которое состоится 3 марта, примут участие самые известные и успешные представительницы российского шоу-бизнеса, театра, кино, политики, спорта и бизнеса.

Основная цель автопробега "АвтоЛеди Весна-2013" - привлечение внимания к соблюдению правил дорожного движения, а также к повышению уровня вождения и самооценки российских автомобилисток.

Перед началом мероприятия все участницы будут поделены на команды. А для участия в автопробеге представительницам прекрасного пола нужно пройти определенные испытания, которые продемонстрируют их водительские навыки, сообразительность и смекалку.

По окончании автопробега будет проведена торжественная церемония награждения и организован праздничный фуршет. Кроме того, специально для гостей выступят звезды эстрады.

Начало мероприятия - в 15:00, вход свободный.