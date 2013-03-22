Форма поиска по сайту

Новости

22 марта 2013, 11:16

Транспорт

Разработкой машин для первых лиц России может заняться "Маруся"

Автомобили для первых лиц страны будет делать компания "Маруся"

Компания Николая Фоменко "Маруся", известная благодаря участию своих спорткаров в гонках "Формулы-1", возможно, займется созданием машин для первых лиц страны.

Проект получил название "Кортеж", на него потребуется потратить почти 20 миллиардов рублей.

Планируется создать целое семейство автомобилей - лимузины, седаны, купе, внедорожники и минивэны. Все - на единой платформе. Для их разработки привлекут иностранных специалистов.

Между тем официально информация о соглашении с "Марусей" пока не подтверждена.

автомобили бизнес спорткары Маруся

