22 марта 2013, 11:16Транспорт
Разработкой машин для первых лиц России может заняться "Маруся"
Компания Николая Фоменко "Маруся", известная благодаря участию своих спорткаров в гонках "Формулы-1", возможно, займется созданием машин для первых лиц страны.
Проект получил название "Кортеж", на него потребуется потратить почти 20 миллиардов рублей.
Планируется создать целое семейство автомобилей - лимузины, седаны, купе, внедорожники и минивэны. Все - на единой платформе. Для их разработки привлекут иностранных специалистов.
Между тем официально информация о соглашении с "Марусей" пока не подтверждена.