Приложение "Парковки Москвы" стало самым известным способом оплаты

Фото: пресс-служба ГКУ "АМПП"
Самым известным способом оплаты парковки среди автомобилистов является мобильное приложение "Парковки Москвы". Об этом порталу Москва 24 рассказали в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).
Согласно опросам автомобилистов, около 90% знают о том, что парковку можно оплачивать с помощью мобильного приложения. Этот же способ оплаты, по мнению 2/3 автовладельцев, является и самым удобным.
Приложение "Парковки Москвы" наиболее популярно среди молодых автомобилистов от 18 до 39 лет. При этом чем моложе респонденты, тем актуальнее для них оплата парковок с помощью гаджета. Также чаще остальных приложением пользуются горожане, которые проживают в центре города, в зоне от Бульварного кольца до Садового.
Второе место по уровню известности делят паркоматы и SMS-сообщения, при этом с помощью SMS оплачивать парковку удобно 18% опрошенным, а через паркоматы – только 9%. SMS-оплата наиболее популярна среди москвичей в возрасте от 40 до 49 лет, а паркоматы – для людей старше 50 лет.
Напомним, что сегодня внести плату за парковку можно с помощью мобильного приложения, SMS-сообщения на номер 7757, паркоматов, личного кабинета, голосовой оплаты, терминалов партнеров.
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