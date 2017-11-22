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Москва 24

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Авто

22 ноября, 09:00

Приложение "Парковки Москвы" стало самым известным способом оплаты

авто транспорт парковки

Фото: пресс-служба ГКУ "АМПП"

Самым известным способом оплаты парковки среди автомобилистов является мобильное приложение "Парковки Москвы". Об этом порталу Москва 24 рассказали в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).

Согласно опросам автомобилистов, около 90% знают о том, что парковку можно оплачивать с помощью мобильного приложения. Этот же способ оплаты, по мнению 2/3 автовладельцев, является и самым удобным.

Приложение "Парковки Москвы" наиболее популярно среди молодых автомобилистов от 18 до 39 лет. При этом чем моложе респонденты, тем актуальнее для них оплата парковок с помощью гаджета. Также чаще остальных приложением пользуются горожане, которые проживают в центре города, в зоне от Бульварного кольца до Садового.

Второе место по уровню известности делят паркоматы и SMS-сообщения, при этом с помощью SMS оплачивать парковку удобно 18% опрошенным, а через паркоматы – только 9%. SMS-оплата наиболее популярна среди москвичей в возрасте от 40 до 49 лет, а паркоматы – для людей старше 50 лет.

Популярность мобильного приложения среди автомобилистов и в первую очередь молодых водителей возрастает. Сегодня более 81% автовладельцев выбирают для оплаты парковки именно его. Сейчас приложение – это не только способ оплаты, но и настоящий помощник для водителя в городе. Благодаря ему можно найти ближайшую парковку, построить маршрут до припаркованного авто, посмотреть и оплатить штрафы, узнать, куда эвакуировали автомобиль.
Александр Гривняк,
генеральный директор ГКУ "АМПП"


Напомним, что сегодня внести плату за парковку можно с помощью мобильного приложения, SMS-сообщения на номер 7757, паркоматов, личного кабинета, голосовой оплаты, терминалов партнеров.

Федотов Анатолий

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