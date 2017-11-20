Изменена схема движения в районе Таганской площади

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
В целях улучшения дорожно-транспортной ситуации на основном ходу Садового кольца с 20 ноября изменилась схема движения.
Как сообщает столичный центр организации дорожного движения (ЦОДД), в целях ликвидации конфликтных точек и перераспределения транспортных потоков был закрыт съезд на Садовое кольцо у Большого Дровяного переулка. Теперь попасть на Земляной вал можно с дублера перед съездом на Николоямскую набережную.
Автомобилистов просят быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков и информационных щитов.
Ранее сообщалось, что Сокольническую площадь закроют до конца 2019 года для строительства новой станции метро "Стромынка". Из-за этого с 9 декабря 2017 года изменится схема дорожного движения в этом районе.
Направление движения изменится на пяти улицах, сообщает информационный центр департамента транспорта Москвы. На трех из них введут одностороннее движение: на участке улицы Сокольническая Слободка от Русаковской до Сокольнического Вала, на улице Маленковской от Сокольнического Вала до Шумкина, на улице Старослободской от Шумкина до Сокольнического Вала.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: