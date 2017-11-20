Изменена схема движения в районе Таганской площади

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В целях улучшения дорожно-транспортной ситуации на основном ходу Садового кольца с 20 ноября изменилась схема движения.

Как сообщает столичный центр организации дорожного движения (ЦОДД), в целях ликвидации конфликтных точек и перераспределения транспортных потоков был закрыт съезд на Садовое кольцо у Большого Дровяного переулка. Теперь попасть на Земляной вал можно с дублера перед съездом на Николоямскую набережную.



Автомобилистов просят быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков и информационных щитов.

Ранее сообщалось, что Сокольническую площадь закроют до конца 2019 года для строительства новой станции метро "Стромынка". Из-за этого с 9 декабря 2017 года изменится схема дорожного движения в этом районе.

Направление движения изменится на пяти улицах, сообщает информационный центр департамента транспорта Москвы. На трех из них введут одностороннее движение: на участке улицы Сокольническая Слободка от Русаковской до Сокольнического Вала, на улице Маленковской от Сокольнического Вала до Шумкина, на улице Старослободской от Шумкина до Сокольнического Вала.