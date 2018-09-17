За месяц 29 брендов изменили цены на автомобили

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Цены на 29 марок легковых автомобилей изменились в России за последний месяц, сообщает агентство "Автостат". Многие компании повысили стоимость сразу всего модельного ряда в конце лета – начале осени 2018 года.

Большинство автомобилей Mercedes-Benz стали дороже на 20-350 тысяч рублей, одиннадцать моделей Lexus прибавили в цене 9-137 тысяч рублей. На 50-400 тысяч рублей выросла стоимость всего модельного ряда Cadillac. Mazda подняла цены на 12-35 тысяч, Ford – на 9-40 тысяч, Subaru – на 19-70 тысяч, Toyota – на 22-148 тысяч рублей.

Изменения цен у других компаний были не такими масштабными, но все же ощутимыми: шесть моделей KIA подорожали на сумму от 10 до 30 тысяч рублей, два седана Hyundai теперь стоят на 3-55 тысяч рублей больше. Придется отдать на 10-100 тысяч рублей больше за два кроссовера Mitsubishi и две модели Chevrolet.

Китайский Hawtai поднял цену на кроссовер Laville на 50-60 тысяч рублей, а японская Honda увеличила стоимость кроссовера CR-V от 20 до 70 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в России существенно выросли продажи автомобилей премиум-сегмента. В августе 2018 года рынок премиальных автомобилей России вырос на 14,8 процента по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. За последний месяц лета в стране было реализовано 13 тысяч новых легковых автомобилей премиум-класса.

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