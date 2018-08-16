Кандидат в мэры Свиридов предложил пересмотреть организацию зон платных парковок

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Кандидат в мэры Москвы от "Справедливой России" Илья Свиридов предложил внести коррективы в организацию зон платных парковок в городе. Такую идею он высказал во время осмотра парковочных мест на Новоясеневском проспекте на юго-западе столицы.
"Как на этой, так и на той стороне проспекта парковка платная. Как мы видим, большое количество автовладельцев этой парковкой не пользуются", − цитирует кандидата в мэры Агентство "Москва". Как пояснил кандидат, "нужно системно пересмотреть зону платных парковок в Москве", проанализировав статистику загруженности машино-мест на таких парковках. По словам Свиридова, там, где в платных парковках нет необходимости, их можно просто убрать.
Свиридов также подчеркнул, что сейчас очень важно искать новые способы организации машино-мест в столице. Он призвал "строить современные парковки, многоуровневые, где-то подземные в центре города, то есть дефицит парковочного пространства ликвидировать". По мнению кандидата, решение этого вопроса в будущем станет одной из важнейших задач столичных властей.
Выборы мэра столицы пройдут 9 сентября. Из 33 кандидатов зарегистрировали пятерых: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан".
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