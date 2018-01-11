Столичные парконы подключат к системе "ДТП-нет"

11 января, 16:01
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Мобильные комплексы фотовидеофиксации ЦОДД (парконы) решили подключить к системе общественного контроля водителей. Речь идет о всех 375 столичных парконах.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе ЦОДД, на парконах появятся специальные наклейки, где будет указан номер телефона горячей линии "ДТП – нет!". Позвонив по этому номеру, москвичи смогут сообщить о случаях нарушения правил дорожного движения, парковки, а также об опасности возникновения аварийных ситуаций на дороге.
Как пояснил советник руководителя ЦОДД Егор Чернов, "общественный контроль за работой водителей позволит повысить дисциплину и ответственное отношение водителей мобильных комплексов фотовидеофиксации к исполнению своих обязанностей".
В 2015 году такие наклейки были размещены на подвижных составах ГУП "Мосгортранс". Благодаря этой инициативе, число ДТП с участием общественного транспорта заметно снизилось, отметили в ЦОДД.
Уточняется также, что проект "ДТП – нет!" запустили в 2014 году. В нем принимают участие как государственные организации, так и частные компании с собственным автопарком.
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