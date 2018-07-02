Около 460 тысяч машин проехало по Крымскому мосту в июне

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Около 460 тысяч транспортных средств проехало за июнь по мосту через Керченский пролив, сообщает пресс-служба УПРДОР "Тамань" Росавтодора.
В это число вошли почти 5,5 тысячи рейсовых и заказных автобусов. Всего с момента начала транспортного движения по Крымскому мосту приехало более 670 тысячи авто, передает "Газета.ру".
Интенсивность движения транспорта в сторону полуострова превысила 247 тысяч автомобилей, в обратном направлении она составила 210 тысяч единиц транспорта.
Ранее Владимир Путин заявил, что проезд по Крымскому мосту не будет платным, так как другого автомобильного пути, чтобы попасть на полуостров не существует.
Автомобильное движение по Крымскому мосту, соединяющему Краснодарский край и полуостров, запустили 16 мая.
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