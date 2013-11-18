Родственники погибших в казанской авиакатастрофе размещены в гостинице

Родственники погибших в результате авиакатастрофы в Казани размещены в гостинице, где дежурят психологи.

"Для размещения родственников подготовлены пункты временного размещения. Людей поселили в гостинице "Кристалл", расположенной по адресу: город Казань, улица Яхина, дом 8. В гостинице организовано дежурство психологов МЧС", - цитирует РИА Новости сообщение регионального управления МЧС.

Напомним, вечером 17 ноября в аэропорту Казани разбился самолет Boeing-737, летевший из Москвы. По предварительным данным, погибли все находившиеся на борту, - 44 пассажира и 6 членов экипажа.

По сообщению пресс-службы регионального ГУ МЧС, самолет упал в 19.25 при заходе на посадку, после чего загорелся. Лайнер принадлежит авиакомпании "Татарстан" рейс U9 363.

По факту трагедии следственный комитет России уже возбудил уголовное дело.