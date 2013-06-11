11 июня 2013, 12:49Культура
Арт-символ России установят в Лианозовском парке
Конкурс арт-инсталляций пройдет в Лианозовском парке в День России – 12 июня. Творческим личностям предложат своими руками создать традиционные русские сувениры. Например, выстругать ложку из дерева, расписать матрешку или дымковскую игрушку.
В парке обустроят интерактивный ремесленный город, где абсолютно бесплатно каждому желающему будут выдавать рабочие инструменты для творчества, сообщили организаторы.
Также в этот день проведут конкурс на лучшую инсталляцию из пластиковой посуды, из которой предложено соорудить арт-символ страны. Победителей назовут профессиональные художники. Они же вручат приз – электронный планшет для рисования.
Создавать праздничную атмосферу выходного дня будут музыкальные коллективы. Кроме того, для вас выступит русский богатырь, который исполнит несколько сложных трюков.
Мероприятия начнутся 12.00.