В Москве пройдет конкурс по застройке промзоны "Серп и молот"

Архитектурный совет Москвы рекомендовал провести конкурс по застройке территории завода "Серп и молот", сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Сегодня, 20 марта, совет рассмотрел проект застройки территории, который предполагал строительство на месте завода жилья и социальных объектов.

"Что касается проекта по территории завода "Серп и молот", то мы пришли к выводу, что он проработан слабо. Мы предложили провести архитектурный конкурс по этой застройке и результат выставить на очередное заседание совета", – пишет "Интерфакс" со ссылкой на главного архитектора.

Столичный завод "Серп и Молот", основанный в 1883 году, является одним из старейших предприятий центра страны. В 2007 году правительство Москвы выпустило постановление о реорганизации производственной зоны завода, согласно которому ее разделили на 12 частей. В их число вошли жилые микрорайоны, многофункциональные общественные зоны, производственно-складские территории и сам завод.

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