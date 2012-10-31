Москвичи увидят короткометражки японских художников-мультипликаторов

31 октября 2012, 16:05
В столичном кинотеатре "35ММ" с 1 по 5 ноября пройдет фестиваль японского анимационного кино REANIFEST. В эти дни зрителям покажут короткометражки молодых японских художников-мультипликаторов.
На мероприятии будут присутствовать специальные гости - исследователь в области анимации Нобуаки Дои, а также художники-мультипликаторы Син Хасимото и Кэй Ояма, сообщают организаторы.
Приглашенные мастера расскажут об основных тенденциях развития анимации. Кей Ояма, работающий в самобытной технике коллажа увеличенных фотографий, в свое время получил приз "Арс Электроника" за картину "Врачебный кабинет", показанную на международном Каннском кинофестивале. Его работа "Мыло" также была удостоена множества наград, в числе которых гран-при международного Голландского фестиваля анимации, главная премия международного фестиваля анимации в Хиросиме и премия международного фестиваля короткометражных фильмов в Оберхаузене.
Коллеге Ояма Син Хасимото удается создавать выразительные и динамичные анимационные фильмы. Его "Великое путешествие" удостоено главной награды конкурса "СО 2", а работа "Белуга" – специального приза Загребского международного фестиваля анимационного кино. Кроме того, именно фильм "Белуга" был отобран для участия в Московской международной биеннале графического дизайна.
Исследователь и критик в области анимации, научный сотрудник Японского общества по содействию науке Нобуаки Дои вот уже несколько лет знакомит зрителей с короткометражными анимационными работами авторов со всего мира.
Посетители московского фестиваля смогут задать японским мастерам интересующие вопросы и узнать о японском мультипликационном искусстве массу интересного.
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