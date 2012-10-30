Суд продлил срок ареста журналиста, обвиняемого по "Болотному делу"

Басманный суд Москвы продлил срок ареста журналиста Леонида Ковязина до 6 марта. Он обвиняется в участии в беспорядках на Болотной площади 6 мая.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следователя, сообщает "Интерфакс".

В то же время сам обвиняемый заявил о желании выйти под залог в размере 750 тысяч рублей. Выплатить сумму предложил главный редактор издания "Вятский наблюдатель", внештатным корреспондентом которого является Ковязин.

Напомним, кировский журналист был арестован 7 сентября. По данным следствия, во время акции на Болотной он грубо нарушал общественный порядок - опрокидывал биотуалеты, строил из них баррикады и мешал сотрудникам полиции.

Накануне суд продлил срок ареста еще одного фигуранта "Болотного дела" Владимира Акименкова.