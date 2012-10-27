Пономарев попросил ООН признать Развозжаева политическим беженцем

Депутат Госдумы Илья Пономарев направил письмо верховному комиссару ООН по делам беженцев с просьбой признать оппозиционера Леонида Развозжаева, обвиняемого по делу об организации массовых беспорядков в России, в качестве человека, получившего статус беженца.

Уголовное дело, по которому проходит Развозжаев, Следственный комитет России возбудил после выхода на телеканале НТВ фильма "Анатомия протеста-2". Авторы ленты утверждают, что оппозиция готовила силовой захват власти на деньги из-за рубежа.

22 октября стало известно, что Развозжаев во всем признался, однако позднее он заявил, что написал явку с повинной под давлением.

"От меня было письмо Верховному комиссару ООН по делам беженцев, он в Швейцарии находится. Я прошу, чтобы процесс по предоставлению статуса политического беженца был доведен до конца", - приводит слова Пономарева РИА Новости.

Задача в том, чтобы комиссар подтвердил, что Развозжаев находится в статусе беженца с момента подачи документов,- уточнил депутат Госдумы.

"Это дает возможность оспаривать в российском суде незаконность ареста", - сказал Пономарев. Также он отметил, что встречался с депутатами Европарламента по этому вопросу, а через неделю поедет в США, где "заедет к ооновцам".