Полицейским ЮЗАО выдадут бесплатные мобильники и сим-карты

Участковые уполномоченные полиции и сотрудники отделов по делам несовершеннолетних УВД Юго-Западного административного округа столицы вскоре получат 384 бесплатных мобильных телефона и сим-карты с безлимитным тарифом, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

За правоохранителями закрепят служебные номера, по которым с вопросами, жалобами и предложениями могут звонить все жители округа. Звонки начнут приниматься уже в конце этой недели. Пока не сообщается, в какое время дня москвичи могут общаться с сотрудниками органов.

Необходимые номера правоохранителей можно будет найти на официальном сайте УВД по ЮЗАО.

Добавим, что данная программа реализована при содействии префекта округа Виктора Фуера и руководителя УВД по Юго-Западному административному округу столицы генерала-майора полиции Андрея Пучкова.