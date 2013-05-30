30 мая 2013, 18:46Технологии
В операционной системе Windows 8.1 вновь появится кнопка "Пуск"
Фото: zdnet.com
В интернет были выложены скриншоты с рабочим столом новой версии операционной системы Windows 8.1. Пол Терротт выложил изображение с новой кнопкой "Пуск", выполненной в стиле иконки Windows 8, сообщает The Verge.
Скорее всего, при нажатии на кнопку пользователь вернется к главному меню, нежели появится меню, как в предыдущих ОС.
Еще одним нововведением станет функция, благодаря которой на главном меню в качестве заднего фона можно будет использовать обои.