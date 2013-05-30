Форма поиска по сайту

30 мая 2013

В операционной системе Windows 8.1 вновь появится кнопка "Пуск"

Фото: zdnet.com

В интернет были выложены скриншоты с рабочим столом новой версии операционной системы Windows 8.1. Пол Терротт выложил изображение с новой кнопкой "Пуск", выполненной в стиле иконки Windows 8, сообщает The Verge.

Скорее всего, при нажатии на кнопку пользователь вернется к главному меню, нежели появится меню, как в предыдущих ОС.

Еще одним нововведением станет функция, благодаря которой на главном меню в качестве заднего фона можно будет использовать обои.

Windows 8 обновление

