В операционной системе Windows 8.1 вновь появится кнопка "Пуск"

Фото: zdnet.com

В интернет были выложены скриншоты с рабочим столом новой версии операционной системы Windows 8.1. Пол Терротт выложил изображение с новой кнопкой "Пуск", выполненной в стиле иконки Windows 8, сообщает The Verge.

Скорее всего, при нажатии на кнопку пользователь вернется к главному меню, нежели появится меню, как в предыдущих ОС.

Еще одним нововведением станет функция, благодаря которой на главном меню в качестве заднего фона можно будет использовать обои.