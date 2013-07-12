С июля по декабрь в столице пройдет около 1000 бесплатных экскурсий

С июля по декабрь этого года в столице пройдет около 1000 бесплатных экскурсий, а также будут организованы эксклюзивные программы и мероприятия. Об этом сообщается в официальной группе проекта "Выход в город" на Facebook.

В этом сезоне будет организовано 40 авторских маршрутов, в которых примут участие около 35 гидов (архитекторов, реставраторов, москвоведов).

В июле проект будет работать в тестовом режиме, так что в день можно будет посетить одну-две экскурсии, а с августа программа будет полной.

Напомним, в 2012 году в рамках проекта "Выход в город" было проведено около 2000 экскурсий по 250 историко-культурным памятникам Москвы.