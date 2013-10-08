Пассажиропоток во Внуково за год увеличился на 12 процентов

Международный аэропорт Внуково в сентябре этого года увеличил пассажиропоток почти на 12 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В сентябре аэропорт принял 1 миллион 120 тысяч пассажиров и 14 тысяч 803 рейса.

Пассажиропоток на внутренних линиях составил 600 тысяч человек, сообщает пресс-служба аэропорта.

Наибольшая загруженность наблюдалась на рейсах из Москвы в Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Анапу и Уфу.

За девять месяцев этого года во Внуково обслужили 121 тысячу 201 рейс и 8 миллионов 396 тысяч пассажиров, что превосходит показатели прошлого года.