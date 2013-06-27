Фестиваль настольных игр пройдет на ВВЦ

Интерактивная афиша интересных событий Москвы 2do2go.ru приглашает всех жителей и гостей столицы 29 июня на ВВЦ, где пройдет "День игры". Это один из крупнейших фестивалей, посвященных настольным играм, а также играм с миниатюрами игрового моделизма. Первый фестиваль такого формата прошел в 2001 году, и вот уже больше десяти лет пользуется большой популярностью среди публики.

Гости мероприятия получат возможность ознакомиться с наиболее популярными настольными играми как в России, так и за рубежом. Посетители смогут оценить произведения художников-моделистов, также, если пожелают, принять участие в настольных боях и научиться играть в понравившуюся настольную игру. Любой желающий сможет приобрести игру со скидкой.

Желающие смогут ознакомиться с азами моделизма понравившейся игры. Основная цель предстоящего мероприятия – познакомить всех желающих с миром популярных сегодня настольных игр. Команда организаторов мероприятия будет помогать посетителям в обучении правилам той или иной настольной игры.

В программу "Дня игры" входят: конкурсы покраски, турниры по популярным среди публики играм, обучающие игры, демонстрационные игры, и конечно же настольные игры во всем их многообразии.