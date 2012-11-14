Назначен новый президент холдинга "ПрофМедиа"

Новым президентом холдинга "ПрофМедиа" станет Владимир Рябоконь, который последние несколько лет работал на руководящих должностях в компании "Вымпелком", информирует пресс-служба "Интерроса".

Рафаэль Акопов, работавший на этой должности с 2004 года, покидает свой пост, его контракт с "ПрофМедиа" истекает в январе 2013 года. Топ-менеджер не собирался его продлевать, о чем заранее уведомил совет директоров холдинга.

"Рафаэль Акопов проделал огромную работу, объединив различные медиа в эффективно работающий механизм. Перед Владимиром Рябоконем стоит задача дальнейшего развития "ПрофМедиа", улучшение операционной деятельности, повышение синергии структурных единиц компании, а также возможная реструктуризация, направленная на увеличение стоимости холдинга", - заявила председатель совета директоров "ПрофМедиа" Лариса Зелькова.

Отметим, "ПрофМедиа" - одна из крупнейших в России групп с лидирующими позициями в развлекательных медиа. Компания управляет рядом известных брендов, включая "ТВ3", "MTV Россия" и "2х2", "Авторадио", Energy, "Радио Romantika" и "Юмор FM", "Централ Партнершип", "Синема Парк", "Афиша", Lenta.ru и Rambler.ru.

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