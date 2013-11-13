В Москве прошел первый хакатон для журналистов

13 команд, в которые вошли представители российских и белорусских СМИ, приняли участие в московском этапе хакатона Editors Lab – "марафона разработок". На турнире, который 10 и 11 ноября впервые прошел в России, соревновавшиеся должны были создать инструменты для упрощения работы с большими объемами данных.

Так, на хакатоне был представлен проект интерактивной карты Москвы, которая позволяет узнать, какие клубы любят одинокие мужчины и что за кафе посещают молодые девушки, а также приложение, определяющее вероятность наводнений в том или ином регионе. Команды презентовали и другие интересные и полезные разработки.

Турнир "Большая Россия - большие данные: как превратить массивы данных в сюжеты" стал московским этапом международного соревнования по хакатону СМИ – интеллектуального чемпионата, на котором журналисты, дизайнеры и программисты должны представить свои инновации.

По мнению жюри конкурса, в России к журналистике данных не применяют системного подхода, и хакатон способен исправить эту ошибку, пробудив интерес к структурированной работе с большими объемами информации.

Победителем первого московского хакатона Editors Lab стала команда журнала "Большой город". Она примет участие в финале конкурса, который пройдет летом 2014 года в Барселоне.