Новости

Новости

14 июня 2013, 16:19

Технологии

QR-код появился на объектах культурного наследия Москвы

Фото:sosedi.ru

На здании открывшегося 6 июня дома-музея В.Л. Пушкина установили табличку с QR-кодом.

"В нашем районе все чаще стали устанавливать таблички с QR-кодами и краткой информации о старинных особняках и просто значимых зданиях", - рассказывает пользовательница социальной сети sosedi.ru Варья Селина.

Необходимо отметить, что здание является объектом культурного наследия и входит в число объектов проекта "Узнай Москву".

Новость прислана пользователем социальной сети Sosedi.ru.

QR-коды культурное наследие Василий Пушкин новости читателей московский папарацци

