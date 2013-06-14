14 июня 2013, 16:19Технологии
QR-код появился на объектах культурного наследия Москвы
Фото:sosedi.ru
На здании открывшегося 6 июня дома-музея В.Л. Пушкина установили табличку с QR-кодом.
"В нашем районе все чаще стали устанавливать таблички с QR-кодами и краткой информации о старинных особняках и просто значимых зданиях", - рассказывает пользовательница социальной сети sosedi.ru Варья Селина.
Необходимо отметить, что здание является объектом культурного наследия и входит в число объектов проекта "Узнай Москву".
