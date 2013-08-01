Павел Дуров предложил Сноудену работу программистом "ВКонтакте"

Павел Дуров предложил Сноудену работу программистом в "ВКонтакте"

Технический директор социальной сети "ВКонтакте" Павел Дуров предложил бывшему американскому шпиону Эварду Сноудену работу в своей компании.

"Приглашаем Эдварда в Петербург и будем рады, если он решит пополнить звездную команду программистов ВКонтакте", - говорится в сообщении, размещенном на личной странице программиста.

Напомним, бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден стал известен после того, как раскрыл данные о секретной программе PRISM, в рамках которой Агентство национальной безопасности США следило за пользователями интернета.

Он уехал из США в Гонконг, оттуда прибыл в московский аэропорт Шереметьево. Российские власти отказались выдать шпиона Америке; днем 1 августа Сноуден покинул транзитную зону аэропорта, получив политическое убежище на территории РФ.