Павел Дуров предложил Сноудену работу программистом "ВКонтакте"

01 августа 2013, 18:23

Шоу-бизнес

Павел Дуров предложил Сноудену работу программистом в "ВКонтакте"

Технический директор социальной сети "ВКонтакте" Павел Дуров предложил бывшему американскому шпиону Эварду Сноудену работу в своей компании.

"Приглашаем Эдварда в Петербург и будем рады, если он решит пополнить звездную команду программистов ВКонтакте", - говорится в сообщении, размещенном на личной странице программиста.

Напомним, бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден стал известен после того, как раскрыл данные о секретной программе PRISM, в рамках которой Агентство национальной безопасности США следило за пользователями интернета.

Он уехал из США в Гонконг, оттуда прибыл в московский аэропорт Шереметьево. Российские власти отказались выдать шпиона Америке; днем 1 августа Сноуден покинул транзитную зону аэропорта, получив политическое убежище на территории РФ.

