Парад Победы в Москве прошел без происшествий - полиция

9 мая во время проведения парада Победы полицейские не зафиксировали чрезвычайных происшествий и нарушений общественного порядка в Москве. Всего в день праздника в центре столицы за порядком следят более 8 тысяч сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих внутренних войск и дружинников, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Напомним, военный парад, посвященный 68-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялся на Красной площади утром 9 мая. По брусчатке в центре Москвы прошли более 11-ти тысяч солдат и офицеров, а также военная техника.