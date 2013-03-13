Форма поиска по сайту

13 марта 2013

Для Олимпийских игр в Сочи выпустят рекордное количество медалей

К зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи выпустят рекордное количество медалей. Олимпийский комитет 13 марта объявил о заключении договора с ювелирной компанией "Адамас", которая будет изготавливать награды.

Всего к Олимпийским и Параолимпийским играм планируется выпустить 1300 золотых, серебряных и бронзовых медалей. Это количество станет рекордным и обусловлено рекордным же числом видов соревнований, включенных в программу сочинских Игр, сообщает ИТАР-ТАСС.

Дизайн наград пока держится в тайне. Ожидается, что его представят в мае 2013 года.

