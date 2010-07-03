Мослекторий расскажет, почему все люди такие разные

Фото из личного архива Сергея Маца

14 октября в "Заповедном посольстве" парка "Зарядье" состоится лекция "Почему все люди такие разные".

Генетика фундаментально определяет лишь строение человеческого тела. Что же является фундаментом психологических особенностей человека? Существуют ли врожденные психологические особенности и в чем они проявляются? Какое влияние оказывает на человека его темперамент? Как формируется характер и способен ли он меняться со временем? Обо всем этом расскажет психолог Сергей Мац.

Смотрите лекцию 14 октября в 19:00 на этой странице или портале Мослекторий. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.