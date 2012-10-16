Москвичи смогут бесплатно увидеть болгарский фильм "Письмо в Америку"

Любителей кино и вкусного чая 18 октября приглашают в салон Болгарского культурного института, где состоится просмотр фильма "Письмо в Америку" Иглика Трифонова. Гостям предложат вкусный родопский чай.

Зрителей ждет уютная атмосфера и интересный сюжет. В болгарской киноленте 2000 года рассказывается трогательная история о вечных ценностях: дружбе и любви. Лучший друг главных героев картины попадает в аварию. Врачи борются за его жизнь, но шансы на спасение малы. По древней легенде помочь умирающему можно, исполнив песню, которая прогонит смерть. В далекой болгарской деревне когда-то пели такие живительные куплеты. И вот товарищи больного отправляются на поиски затерянного места.

Картина получила 11 болгарских и пять международных премий. В 2001 году "Письма в Америку" номинировали на "Оскар" в категории "Лучший иностранный фильм", сообщается на сайте Болгарского культурного института

Начало просмотра в 19.00. Вход на "Киночай" свободный.