Москва онлайн покажет балетную постановку "Светлый ручей"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин/Антон Великжанин

1 августа в исполнении солистов Большого театра и Московского академического Музыкального театра имени народных артистов К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко на площади Промышленности перед гостями ВДНХ предстанет легендарная постановка "Светлый ручей".

Новая постановка создана специально к юбилею Главной выставки страны: в дни празднования 80-летия перед гостями Главной выставки страны предстанет мини-балет по мотивам либретто Федора Лопухова и Адриана Пиотровского. Действие представления на музыку Дмитрия Шостаковича разворачивается в колхозе "Светлый ручей", где трудящиеся среди обилия колосящихся полей, завершив свои простые сельхозработы, танцуют и выступают на сцене вместе с профессиональными артистами.

Смотрите трансляцию 1 августа в 16:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.