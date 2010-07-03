Москва онлайн расскажет, почему школьники ничего не хотят

31 августа в рамках Московского международного форума "Город образования" состоится лекция "Они ничего не хотят. Мифы и правда про мотивацию".
Педагоги и даже родители часто просто уверены в том, что дети ничего не хотят делать и ничем не интересуются, кроме интернета. Школьники на сетования взрослых отвечают просто: "А зачем нам это? В жизни не пригодится". Вопрос "Зачем?" – ключевой в решении проблемы. Детям не хватает учебной мотивации. Взрослые постоянно стараются ее создать, придумать, укрепить, поднять, развить и так далее. Но ситуация в школах не меняется. Дети по-прежнему ничего не хотят. В чем же проблема? Она в наших детях или в нас самих? Чего хотят наши дети, а что хотим мы, чтобы они хотели?
На лекции речь пойдет о том, что такое мотивация, откуда она берется и почему исчезает. На все вопросы ответит Марина Битянова, директор центра "Точка Пси", кандидат психологических наук.
Смотрите трансляцию 31 августа в 11:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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