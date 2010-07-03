Танцевальный марафон "Московского долголетия". Прямой эфир

На Фестивальной площади парка "Сокольники" проходит танцевальный марафон "Московского долголетия". В течение всего дня 220 пар старшего поколения сражаются за победу и ценные призы. Средний возраст танцоров – 65 лет.

Отбор участников для марафона проходил по округам с 23 мая по 5 июля. Оценивают выступления танцоров члены жюри, среди которых судьи международных соревнований по бальным танцам, профессиональные танцоры и победители международных чемпионатов.