Москва онлайн: стоит ли брать собаку из приюта и как это сделать

Фото: предоставлено Игорем Сиротенко

Мечтаете завести собаку, но не знаете, взять щенка из приюта или купить у заводчика? 15 августа, в День бездомных животных, ветеринарный врач приюта "Зоорассвет" Игорь Сиротенко поможет взвесить все за и против. Он расскажет об особенностях характера и здоровья приютской собаки, как ее воспитывать и приучать к дому и жизни с людьми, а также какие документы понадобятся, чтобы забрать ее с собой.

Смотрите трансляцию 15 августа в 12:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.