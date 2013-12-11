Форма поиска по сайту

11 декабря 2013, 10:10

От "Филевского парка" до "Краснопресненской" пустили троллейбус

В столице появился новый маршрут троллейбуса № 66 "Метро "Филевский парк" – "Метро "Краснопресненская", информирует пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

"Режим работы – по рабочим дням: от "Метро "Филевский парк" – с 6 часов 27 минут до 20 часов 33 минут, от "Метро "Краснопресненская" – с 6 часов до 21 часа", - говорится в сообщении.

Маршрут пройдет от станции метро "Филевский парк" по Минской улице, Большой Филевской улице, Шелепихинскому мосту, Шмитовскому проезду, улице Трехгорный Вал, улице Заморенова до станции метро "Краснопресненская" со всеми существующими троллейбусными остановками.

